Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

13 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 70 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 70 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 1,99 azalarak 146 milyon 153 bin 158 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 333 lira 70 kuruş, en düşük saat 04.00'te 250 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 309 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 310 lira 83 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 337 lira 50 kuruş, en düşük 249 liradan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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