Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 69 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 69 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.??

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 12,18 azalarak 128 milyon 356 bin 409 lira oldu.??

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 331 lira 69 kuruş, en düşük saat 14.00 ve 15.00'te 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.??

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 287 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 288 lira 35 kuruş oldu.??

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 70 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğa Koleji'nde maaşlar önümüzdeki hafta yatacak
Erdoğan-Kılıçdaroğlu tartışmasının ardından İletişim Başkanlığı'ndan 'deprem harcamaları' paylaşımı geldi Erdoğan'ın imzasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy atandı Türkiye'de geliştirilen tıbbi cihazla Akciğer Embolisi artık kısa sürede tedavi ediliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 22:05:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]