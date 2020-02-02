Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 99 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.??

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 27,13 artarak 163 milyon 178 bin 508 lira oldu.??

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 334 lira 99 kuruş, en düşük saat 03.00'te 250 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.??

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 312 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 315 lira 71 kuruş oldu.??

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 331 lira 69 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruştan işlem gördü.