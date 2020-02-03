Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 97 kuruş, en düşük 231 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338 lira 97 kuruş, en düşük 231 lira 40 kuruş olarak belirlendi.??

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 3,58 artarak 169 milyon 27 bin 584 lira oldu.??

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 338 lira 97 kuruş, en düşük saat 04.00'te 231 lira 40 kuruş olarak tespit edildi.??

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 314 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 317 lira 291 kuruş oldu.??

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 99 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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