Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 328 lira 95 kuruş, en düşük 238 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 328 lira 95 kuruş, en düşük 238 lira 20 kuruş olarak belirlendi.??

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün, düne göre yüzde 5,91 azalarak 159 milyon 25 bin 206 lira oldu.??

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek, saat 19.00'da 328 lira 95 kuruş, en düşük, saat 06.00'da 238 lira 20 kuruş olarak tespit edildi.??

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 301 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 304 lira 267 kuruş oldu.??

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira 97 kuruş, en düşük 231 lira 40 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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