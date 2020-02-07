Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 338 lira 62 kuruş, en düşük 179 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 338 lira 62 kuruş, en düşük 179 lira 99 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün, düne göre yüzde 15,53 azalarak 145 milyon 618 bin 179 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 338 lira 62 kuruş, en düşük saat 05.00, 06.00 ve 07.00'de 179 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 293 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 297 lira 74 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 345 lira 40 kuruş, en düşük 200 liradan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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