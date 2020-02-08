Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 342 lira 39 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 342 lira 39 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün, düne göre yüzde 9,94 azalarak 131 milyon 141 bin 652 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 342 lira 39 kuruş, en düşük saat 09.00'da 199 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 291 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 295 lira 10 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira 62 kuruş, en düşük 179 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dükkanının önüne kardan kadın yapan esnafın müşteri potansiyeli arttı
"Kuşadası Belediyesi'nin 18 aracı kayıp" haberlerine Başkan Günel'den yalanlama geldi Bursa'da mağaza açılışı nedeniyle yapılan indirim kampanyası izdihama neden oldu Son dakika: İmamoğlu'ndan ulaşım zammıyla ilgili bir açıklama daha: Vatandaş tepkisinde haklı

Son Dakika Haberleri
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 21:14:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]