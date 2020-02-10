Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 336 lira 59 kuruş, en düşük 200 lira olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün, düne göre yüzde 2,53 azalarak 157 milyon 361 bin 590 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 10.00'da 336 lira 59 kuruş, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 200 lira olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 305 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 309 lira 219 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 341 lira 57 kuruş, en düşük 200 liradan işlem gördü.