Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

14 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 346 lira 31 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 346 lira 31 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,46 azalarak 165 milyon 814 bin 596 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 346 lira 31 kuruş, en düşük saat 04.00'te 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 319 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 322 lira 59 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 365 lira 89 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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