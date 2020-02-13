Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 75 kuruş, en düşük 240 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,5 azalarak 160 milyon 8 bin 153 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 335 lira 75 kuruş, en düşük saat 05.00'te 240 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 314 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 316 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 346 lira 31 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruştan işlem gördü.