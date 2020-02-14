Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 4 kuruş, en düşük 250 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 4 kuruş, en düşük 250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,86 azalarak 147 milyon 427 bin 269 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 333 lira 4 kuruş, en düşük saat 07.00'de 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 305 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 307 lira 77 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira 75 kuruş, en düşük 240 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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