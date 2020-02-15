Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 99 kuruş, en düşük 42 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 99 kuruş, en düşük 42 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 40 azalarak 88 milyon 444 bin 12 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 334 lira 99 kuruş, en düşük saat 15.00'te 42 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 203 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 206 lira 41 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 4 kuruş, en düşük 250 liradan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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