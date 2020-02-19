Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

8 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 339 lira 75 kuruş, en düşük 258 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 339 lira 75 kuruş, en düşük 258 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4 azalarak 154 milyon 669 bin 120 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 9.00'da 339 lira 75 kuruş, en düşük saat 04.00'te 258 lira 72 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 317 lira 931 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 319 lira 644 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 344 lira 62 kuruş, en düşük 276 lira 12 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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