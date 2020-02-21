Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

16 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 84 kuruş, en düşük 220 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 84 kuruş, en düşük 220 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,35 azalarak 149 milyon 280 bin 524 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 328 lira 84 kuruş, en düşük saat 16.00'da 220 lira 65 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 301 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 302 lira 82 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 99 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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