Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 343 lira 36 kuruş, en düşük 184 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 343 lira 36 kuruş, en düşük 184 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,5 azalarak 114 milyon 215 bin 546 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 343 lira 36 kuruş, en düşük saat 02.00-05.00 arasında 184 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 256 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 260 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 84 kuruş, en düşük 220 lira 65 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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