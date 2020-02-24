Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 343 lira 23 kuruş, en düşük 219 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 343 lira 23 kuruş, en düşük 219 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,31 artarak 148 milyon 349 bin 773 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 343 lira 23 kuruş, en düşük saat 04.00'te 219 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 307 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 309 lira 92 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 344 lira 7 kuruş, en düşük 219 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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