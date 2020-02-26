Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 75 kuruş, en düşük 129 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 75 kuruş, en düşük 129 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,19 azalarak 125 milyon 799 bin 223 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 327 lira 75 kuruş, en düşük saat 04.00'te 129 lira 63 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 257 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 263 lira 77 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 336 lira 28 kuruş, en düşük 184 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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