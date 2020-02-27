Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 336 lira 29 kuruş, en düşük 215 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 336 lira 29 kuruş, en düşük 215 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,2 artarak 151 milyon 299 bin 587 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 336 lira 29 kuruş, en düşük saat 13.00'te 215 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 298 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 300 lira 73 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 327 lira 75 kuruş, en düşük 129 lira 63 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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