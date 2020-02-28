Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

12 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 42 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 42 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,22 azalarak 143 milyon 402 bin 465 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 331 lira 42 kuruş, en düşük saat 05.00'te 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 294 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 296 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 336 lira 29 kuruş, en düşük 215 liradan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nitelikli dolandırıcılıktan yargılanan Jet Fadıl, saldırıya uğradığı gerekçesiyle duruşmaya katılmadı
Piyasalar koronavirüs nedeniyle 2008'den bu yana en kötü haftasını yaşıyor Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da uçuş trafiği azaldı İdlib saldırısı Rus ekonomisini de etkiledi! Ruble değer kaybetti, borsa çakıldı

Son Dakika Haberleri
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta
13:42 İvana Sert zirvede pastırma kesti
13:42 Türkiye şehitlerine ağlıyor! İşte ünlülerin paylaşımları
13:42 Fulya Hacısüleymanoğlu'na doğum günü sürprizi
13:42 İşte akciğer kanserinin belirtileri!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 14:52:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]