Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 345 lira 80 kuruş, en düşük 196 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 345 lira 80 kuruş, en düşük 196 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,69 artarak 132 milyon 26 bin 241 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 345 lira 80 kuruş, en düşük saat 04.00'te 196 lira 31 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 276 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 280 lira 8 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 343 lira 64 kuruş, en düşük 169 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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