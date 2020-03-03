Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

7 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 91 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 91 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,62 artarak 134 milyon 242 bin 756 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 334 lira 91 kuruş, en düşük saat 04.00 ve 13.00'te 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 285 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 287 lira 40 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira 67 kuruş, en düşük 186 lira 53 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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