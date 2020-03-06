Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 77 kuruş, en düşük 82 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 335 lira 77 kuruş, en düşük 82 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,72 azalarak 99 milyon 260 bin 923 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 335 lira 77 kuruş, en düşük saat 12.00'de 82 lira 9 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 224 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 224 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 334 lira 67 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:24 Kaynak: AA
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