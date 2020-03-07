Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 55 kuruş, en düşük 1 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 55 kuruş, en düşük 1 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 46,65 azalarak 52 milyon 952 bin 499 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 323 lira 55 kuruş, en düşük saat 09.00, 10.00, 12.00, 13.00 ve 14.00'te 1 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 130 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 130 lira 22 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira 77 kuruş, en düşük 82 lira 9 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:16 Kaynak: AA
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