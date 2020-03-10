Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

7 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 343 lira 89 kuruş, en düşük 220 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 343 lira 89 kuruş, en düşük 220 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 30,3 artarak 153 milyon 584 bin 573 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 343 lira 89 kuruş, en düşük saat 00.00'da 220 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 311 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 313 lira 32 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 340 lira 1 kuruş, en düşük 107 lira 15 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:22 Kaynak: AA
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