Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 18 kuruş, en düşük 182 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,5 azalarak 120 milyon 478 bin 257 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 333 lira 18 kuruş, en düşük saat 23.00'te 182 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 255 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 256 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 343 lira 89 kuruş, en düşük 220 lira 1 kuruştan işlem gördü.