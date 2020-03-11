Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 18 kuruş, en düşük 182 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 333 lira 18 kuruş, en düşük 182 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,5 azalarak 120 milyon 478 bin 257 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 333 lira 18 kuruş, en düşük saat 23.00'te 182 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 255 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 256 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 343 lira 89 kuruş, en düşük 220 lira 1 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi

Son Dakika Haberleri
21:07 Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı
21:02 MASAK'dan firmalara 'virüs' incelemesi
20:46 Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
20:38 Avrupa borsaları koronavirüs endişeleriyle günü İtalya hariç düşüşle tamamladı
20:28 MASAK'dan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 21:13:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]