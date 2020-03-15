Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 5 kuruş, en düşük 17 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 86,8 artarak 106 milyon 63 bin 129 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 321 lira 5 kuruş, en düşük saat 04.00'te 17 lira 49 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 210 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 221 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 299 lira 99 kuruş, en düşük 29 lira 59 kuruştan işlem gördü.