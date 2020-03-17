Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 56 kuruş, en düşük 157 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,31 artarak 143 milyon 751 bin 54 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 8.00'de 329 lira 56 kuruş, en düşük saat 04.00'te 157 lira 13 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin ağırlıklı ortalama fiyatı 288 lira 46 kuruş, aritmetik ortalama fiyatı ise 285 lira 3 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 7 kuruş, en düşük 75 liradan işlem gördü.