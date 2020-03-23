Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

7 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 75 kuruş, en düşük 189 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 75 kuruş, en düşük 189 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,79 azalarak 119 milyon 178 bin 481 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 327 lira 75 kuruş, en düşük saat 04.00 ve 07.00'de 189 lira 49 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 266 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 270 lira 289 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 332 lira 36 kuruş, en düşük 100 liradan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:24 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak
Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak         
13:29
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1812'ye yükseldi         
12:56
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi         
12:22
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak         
11:52
Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı         
11:50
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum         
10:00
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 21:42:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]