Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

6 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 4 kuruş, en düşük 65 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 4 kuruş, en düşük 65 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15 artarak 97 milyon 72 bin 210 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 324 lira 4 kuruş, en düşük saat 07.00'de 65 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 223 lira 27 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 225 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 80 kuruş, en düşük 4 lira 41 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:22 Kaynak: AA

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