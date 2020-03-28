Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 46 kuruş, en düşük 10 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,36 azalarak 81 milyon 390 bin 885 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 329 lira 46 kuruş, en düşük saat 07.00'de 10 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 206 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 208 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 15 kuruş, en düşük 100 liradan işlem gördü.