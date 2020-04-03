Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 30 kuruş, en düşük 50 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,3 azalarak 75 milyon 48 bin 555 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 320 lira 30 kuruş, en düşük saat 09.00'da 50 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 191 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 190 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 51 kuruş, en düşük 165 liradan işlem gördü.