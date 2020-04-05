Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 308 lira 20 kuruş, en düşük 1 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 222,47 artarak 61 milyon 280 bin 296 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 19.00 ve 20.00 saatlerinde 308 lira 20 kuruş, en düşük saat 04.00'te 1 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 144 lira 52 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 155 lira 5 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 277 lira 20 kuruştan işlem gördü. En düşük piyasa takas fiyat değeri ise sıfır olarak tespit edildi.