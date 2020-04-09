Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 321 lira 96 kuruş, en düşük 35 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,1 azalarak 60 milyon 901 bin 329 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 321 lira 96 kuruş, en düşük 06.00'da 35 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 162 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 162 lira 567 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 8 kuruş, en düşük 25 liradan işlem gördü.