Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 32 kuruş, en düşük 45 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,57 artarak 87 milyon 826 bin 339 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 323 lira 32 kuruş, en düşük saat 17.00'de 45 lira 56 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 214 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 212 lira 4 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 331 lira 52 kuruş, en düşük 41 lira 42 kuruş işlem gördü.