Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 330 lira 40 kuruş, en düşük 164 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,5 artarak 90 milyon 57 bin 798 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 330 lira 40 kuruş, en düşük saat 12.00'de 164 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 224 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 224 lira 60 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 327 lira 45 kuruş, en düşük 14 lira 4 kuruştan işlem gördü.