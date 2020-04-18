Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 41 kuruş, en düşük 3 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,78 azalarak 65 milyon 836 bin 52 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 325 lira 41 kuruş, en düşük saat 09.00'da 3 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 177 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 177 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün 329 lira 91 kuruş, en düşük 14 lira 31 kuruştan işlem gördü.