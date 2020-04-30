Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 84 kuruş, en düşük 100 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,5 azalarak 95 milyon 39 bin 954 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 323 lira 84 kuruş, en düşük saat 09.00, 10.00 ve 11.00'de 100 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 237 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 239 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira, en düşük 201 lira 99 kuruştan işlem gördü.