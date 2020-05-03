Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 309 lira 31 kuruş, en düşük 3 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 35 artarak 75 milyon 323 bin 597 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 309 lira 31 kuruş, en düşük saat 06.00'da 3 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 189 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 193 lira 97 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314 lira 99 kuruş, en düşük 3 liradan işlem gördü.