Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 55 kuruş, en düşük 38 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,64 azalarak 81 milyon 418 bin 62 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 01.00'de 320 lira 55 kuruş, en düşük saat 12.00'de 38 lira 47 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 198 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 199 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 22 kuruş, en düşük 150 liradan işlem gördü.