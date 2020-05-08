Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 290 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 43,4 azalarak 39 milyon 21 bin 393 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 290 lira oldu. Piyasa takas fiyat değeri en düşük saat en düşük saat 09.00, 10.00, 11.00 ve 12.00'de 0 (sıfır) olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 101 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 99 lira 98 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 300 lira 1 kuruş, en düşük 26 lira 53 kuruştan işlem gördü.