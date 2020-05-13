Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 77 kuruş, en düşük 220 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19 artarak 129 milyon 800 bin 720 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 325 lira 77 kuruş, en düşük saat 06.00 ve 07.00'de 220 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 293 lira 93 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 294 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün 327 lira 49 kuruş, en düşük 149 lira 99 kuruştan işlem gördü.