Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 39 kuruş, en düşük 228 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,17 azalarak 132 milyon 686 bin 28 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 01.00'de 324 lira 39 kuruş, en düşük saat 06.00'da 228 lira 30 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 290 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 290 lira 65 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 336 lira 43 kuruş, en düşük 193 lira 96 kuruştan işlem gördü.