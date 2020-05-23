Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 250 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 81,93 azalarak 9 milyon 327 bin 713 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 250 lira, en düşük saat 06.00-16.00 arasında 0 (sıfır) olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 24 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 25 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 42 kuruş, en düşük 99 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 02:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi

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