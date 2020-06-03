Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 16 kuruş, en düşük 219 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,7 artışla 146 milyon 254 bin 10 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 329 lira 16 kuruş, en düşük saat 06.00'da 219 lira 47 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 306 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 308 lira 1 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 2 kuruş, en düşük 228 lira 30 kuruştan işlem gördü.