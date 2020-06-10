Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 52 kuruş, en düşük 205 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,8 azalışla 140 milyon 846 bin 308 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 325 lira 52 kuruş, en düşük saat 06.00'da 205 lira 73 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 307 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 309 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 332 lira 72 kuruş, en düşük 210 liradan işlem gördü.