Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 68 kuruş, en düşük 207 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27,7 artışla 130 milyon 582 bin 710 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 326 lira 68 kuruş, en düşük saat 05.00'te 207 lira 89 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 286 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 289 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 41 kuruş, en düşük 149 lira 99 kuruştan işlem gördü.