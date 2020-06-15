Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 16 kuruş, en düşük 207 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,83 artışla 142 milyon 107 bin 555 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 326 lira 16 kuruş, en düşük saat 05.00 ve 06.00'da 207 lira 43 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 303 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 305 lira 25 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 41 kuruş, en düşük 149 lira 99 kuruştan işlem gördü.