Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 13 kuruş, en düşük 223 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,73 artışla 143 milyon 138 bin 801 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 329 lira 13 kuruş, en düşük saat 06.00'da 223 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 309 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 311 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 326 lira 16 kuruş, en düşük 207 lira 43 kuruştan işlem gördü.