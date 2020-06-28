Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 331 lira 62 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 37,11 artışla 154 milyon 256 bin 898 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 331 lira 62 kuruş, en düşük saat 05.00 ve 06.00'da 199 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 308 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 311 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 24 kuruş, en düşük 129 lira 13 kuruştan işlem gördü.