Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 306 lira 42 kuruş, en düşük 199 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 306 lira 42 kuruş, en düşük 199 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,8 azalışla 148 milyon 727 bin 725 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 306 lira 42 kuruş, en düşük saat 05.00'te 199 lira 28 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 281 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 283 lira 913 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 317 lira 13 kuruş, en düşük 197 lira 49 kuruştan işlem gördü.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:31 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika Ekonomi
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